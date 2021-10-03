/654236/وائل-جمعة-محمد-صلاح-قائد-منتخب-مصر-بشكل-رسمي-وكارلوس-كيروش-مدرب-محترف

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة من أبرز الكشافين للاعبي كرة القدم، ويأتي على رأسهم النجم كريستيانو رونالدو.

ويرصج دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد" كارلوس كيروش يثق في جميع اللاعبين الذين تم إختيارهم في قائمة منتخب مصر مؤخراً، ويجب أن يكون هناك ثقة من جانب الجماهير".

وأكمل" المدرب شاهد مباريات كثيرة وعديدة للغاية قبل إعلان قائمة منتخب مصر لمبارتي ليبيا، وهناك حملات ضد المدرب ولا يستطيع أحد فرض أي أسماء عليه داخل المعسكرات".

وتابع" أحمد حجازي وصل اليوم وينضم باقي المحترفين يوم الأثنين، بينما يصل محمد صلاح يوم الثلاثاء، والمدرب يحترم جميع اللاعبين، والأهم حاليا مساعدة وغسعاد الجماهير المصري، وعن أزمة الشارة فقد أكد أنه تحدث مع أحمد فتحي لاعب بيراميدز، وتقبل أمر وجود محمد صلاح قائدا للمنتخب".

واختتم" يرى كارلوس كيروش أن مواجهات تصفيات كأس العالم كأنها مثل الجبل، ومباراة ليبيا لها تجهيز خاص وهام وسيقام المؤتمر الصحفي غدا الأثنين باستاد برج العرب، وسيكون هناك مترجم خاص للمدرب".

وائل جمعة: لن يتم مجاملة أي لاعب على حساب منتخب مصر.. وحسن شحاتة كان يضم لاعبي الأهلي لأنهم الأفضل فقط

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أنه على تواصل دائم مع مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي التركي، وأن تواجده في معسكر المنتخب القادم وارد.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" تحدثت مع مصطفى محمد حول الأزمة الأخيرة التي حدثت مع منتخب مصر، ونحتاجه كثيراً خلال الفترة القادمة، نظرا لعدم وجود عدد وافر من المهاجمين في الخط الأمامي".

وائل جمعة

وواصل" العدل والاحترافية هم أساس انضمام اللاعبين لمنتخب مصر، ولن يتم مجاملة أي لاعب خلال الفترة القادمة، وأكبر مثال أن حسن شحاتة كان يضم لاعبي الأهلي لأنهم الأفضل في ذلك الوقت ولا ننظر لاسم الأهلي أو الزمالك في الاختيارات".

وتابع" من الصعب تفضيل المصلحة الشخصية عن المصلحة العامة، اختيار لاعبي الأهلي والزمالك سيكون على حسب الحاجة للاعب وليس انضمام لاعبي الأهلي والزمالك فقط، ونريد إسعاد الشعب المصري وتحقيق النجاحات".

واختتم" لا ننظر إلى سن اللاعبين وإنما الأداء فقط هو الفاصل في انضمام اللاعبين، وكارلوس كيروش أعلن ذلك خلال المحاضرات التي تجمعنا معه، والمعسكر القادم سيكون على كامل الجاهزية".