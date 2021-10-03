/654238/برعاية-عمدة-القرية--اجتماع-العائلات-بقنا-لمنع-رقص-الشباب-عراة

عقد عمدة قرية النجاحية بنجع حمادي جلسة كبيرة مع عائلات القرية بعد واقعة رقص مجموعه من الشباب عراه وإلقاء القبض عليهم من قبل مباحث المركز ، لمنع القيام بمثل بهذه الأفعال في المناسبات، خاصة الأفراح، لما تسببه من خطورة على المواطنين، إضافة إلى كونها ممارسات غير أخلاقية ويرفضها الدين والقانون، مؤكدا أنه يرفض هذه الأفعال وسيقوم بمنعها في مناسبات القرية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

برعاية عمدة القرية اجتماع العائلات بقنا لمنع رقص الشباب عراة

وتسببت الواقعة في غضب أهالي نجع حمادي، خاصة، ومحافظة قنا، عامة، وذلك بسبب رقصة الشباب عراة، خلال نقل عفش عروس بقرية النجاحية، وطالبوا الأجهزة الأمنية بمحاسبة هؤلاء الشباب، والقيام بأعمال النصح والإرشاد وعدم فعل ذلك، واعتبروا ذلك أنه مخالف للعادات والتقاليد، التي يتمتع بيها أهل الصعيد، معتبرين ذلك غير أخلاقيا وخارجا عن تعاليم الدين.

«ماس كهربي»حريق هائل بقرية خوالد أبوشوشة بشمال قنا

على جانب أخر شهدت أهلي قرية خوالد أبوشوشة التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا، لحريق هائل بسبب ماس كهربائي .

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا مساعد وزير الدخلية، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت ، يفيد بورود بلاغا من اهلي القرية، باندلاع حريق فى منزلين بقرية خوالد أبوشوشة، تسبب فى تلفيات مادية دون أن يسفر عن أى إصابات بين المواطنين.

اتضح أن المنزل الأول مكون من طابق واحد بالطوب الأبيض على مساحة قيراط ملك «ابراهيم حسن عباس ٣٧ عاماً »، عامل عادى ، و الخساير غرفة نوم و بعض أدوات المعيشة، و المنزل الثانى من طابق واحد مبنى بالطوب الأبيض على مساحة قيراط ملك المواطن نصر الدين حسن عباس ٦٠ عاماً، عامل عادى ، و الخساير غرفة نوم و بعض أدوات المعيشة.

إدارة الحماية المدنية بـ قنا

وعلي الفور دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، برئاسة العميد هانى الأتربى ، مدير الإدارة ، بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع الحريق، و تمكنت قوات الحماية، من السيطرة على الحريق قبل الامتداد للمنازل المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.