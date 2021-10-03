/654239/أتالانتا-يعود-من-بعيد-ولكن-ميلان-يكسب-السباق-بالدوري-الإيطالي-فيديو

انتهت أحداث مباراة أتالانتا واي سي ميلان بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، لصالح فريق ميلان، في لقاء جمع بين الفريقين في الأسبوع السابع من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

افتتح كالابريا مهاجم فريق ميلان سجل التهدف في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، وسجل ساندرو تونالي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الـ 43، في أكد رافائيل لياو على نتيجة المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة السابعة والسبعوم من عمر اللقاء.

عاد فريق أتالانتا في نتيجة المباراة من بعيد بالهدف الأول لفريقة في الدقيقة الـ 85 عن طريق دوفان زاباتا، وسجل ماريو باسيليتش الهدف الثاني لفريقه ليقلص الفارق، في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة.

موقف الفريقين في الدوري

ورفع ميلان رصيد بهذا الفوز لـ 19 نقطة، من أصل 7 مباريات، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، في حين تجمد رصيد أتالانتا بهذه الخسارة عند النقطة الـ 11 ، من أصل 7 مباريات، في المركز الثامن.

تشكيل اي سي ميلان في المباراة:

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: كالابريا - كايير - توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: تونالي - كيسي - ساليماكرز

خط الهجوم: رافائيل لياو - براهيم دياز - ريبيتش

تشكيل اتالانتا في المباراة:

في حراسة المرمى: موسو

خط الدفاع: ديمسيتي - ديميرال - بالومينو

خط الوسط: زاباكوستا - دي رون - فرويلر - مايلي

خط وسط الهجوم: بيسينا - مالينوفسكي

خط الهجوم: زاباتا

نتيجة ليفربول وميلان

انتهت مباراة ليفربول الإنجليزي وأي سي ميلان الإيطالي، في مباريات الجولة الأولى لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وشارك النجم المصري محمد صلاح منذ بداية المباراة وخرج مع مطلع الدقيقة 83، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة هدف آخر، بجانب إضاعة ركلة جزاء في شوط المباراة الأول. ويأتي هذا الهدف لمحمد صلاح ويصل للهدف رقم 14 مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا،