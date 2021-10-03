/654241/استجابة-لطلب-النائب-عمرو-يونس-اعتماد-12-شبكة-محمول-بمركز-الخانكة-ومثلهم-بالخصوص

قال النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام باجراء زيارة ميدانية لقياس مؤشرات جودة خدمة المحمول، في عدد من المناتطق بمركز الخدمة والخصوص بمحافظة القليوبية، حيث قام الجهاز بمخاطبة شركة المحمول لافادة الجهاز بخطط الشركة لتحسين التغطية وتحسين الخدمات.

ويأتي ذلك بعد التقدم بطلب الاحاطة من قبل النائب عمرو يونس بشأن تدني خدمات المحمول في مركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، حيث تم اعتماد ١٢ شبكة محمول بمركز الخانكة وكذا ١٢ شبكة بمركز الخصوص، وجاري المتابعة والتنفيذ من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

انتخابات اللجان النوعية

هذا ونجح نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس النواب، في حصد عدد من مقاعد اللجان وصلت لـ10 مقاعد، تمثلت في 6 مقاعد أمانة سر، و 4 مقاعد في منصب وكيل لجنة، وذلك ضمن هيئة مكاتب اللجان النوعية.

ونجح النواب أميرة صابر في الفوز بمنصب أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، والنائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية، والنائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية، والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، والنائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

كما فاز على مقعد وكالة اللجان كلا من النائب نادر مصطفي، في لجنة الثقافة والإعلام والآثار، والنائب أحمد فتحي بمنصب وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والنائب محمد عبد العزيز، بمنصب وكيل بلجنة حقوق الإنسان، والنائبة مارثا محروس بمنصب وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

اللائحة الداخلية للمجلس

كما حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ألية تشكيل اللجان النوعية حيث نصت المادة 38 على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناءً على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.