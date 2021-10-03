/654242/السيطرة-على-حريق-محدود-بمبنى-الباطنة-بمستشفى-جامعة-الزقازيق-منذ-قليل-صور

وجاء فى بيان جامعة الزقازيق ترجيح نشوب الحريق نتيجة لإلقاء جسم مشتعل "سيجارة"، عن طريق الخطأ، على بعض المخلفات بعمود تهوية الحمامات أدى إلى صعود بعض الدخان وتمت السيطرة على الموقف دون وجود أي إصابات.

السيطرة على حريق محدود بمبني الباطنه بمستشفى جامعة الزقازيق منذ قليل

وتوجه على الفور الأستاذ الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة للمرور والاطمئنان على سلامة جميع المرضى ومتابعة إنتظام العمل داخل مستشفى الباطنه والتأكد من الخدمات المقدمة للمرضى.

محافظ الشرقية يلتقي مديري ووكيلي الإدارات التعليمية استعدادا للعام الدراسي الجديد

الجدير بالذكر وعلى جانب أخر حضر اللقاء الأستاذ سعد الفرماوى سكرتير عام المحافظة واللواء السعيد عبد المعطى "الخبير الوطني للتنمية المحلية"؛ و رمضان عبد الحميد "وكيل أول وزارة التربيه والتعليم" كما قال انه يثق في القيادات التعليمية المختارة لإدارة منظومة العمل داخل الإدارات التعليمية وذلك بعد أن تم إجراء مقابلات معهم والتعرف على مقترحاتهم لتطوير العمل وتحسين الأداء ، مؤكداً أننا نسعى هذا العام لتقديم نموذج مختلف عن الأعوام السابقة بعد أن تم الإنتهاء من رصد السلبيات والتعرف على كافة الإحتياجات والمعوقات لحسن سير إنتظام العملية التعليمية.

وخلال اللقاء طالب محافظ الشرقية مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة والمرور اليومي على المدارس وتطبيق نظام اللامركزية في العمل واختيار بدائل وحلول مبتكرة للتغلب على المشكلات التي تواجه العملية التعليمية، قائلاً أن تقييم الأداء قائم على النتائج ومخرجات العملية التعليمية.