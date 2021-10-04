إنفوجراف-أبرز تصريحات القباج بشأن منظومة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة

جدة - نرمين السيد - أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المرحلة الثانية من منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقدته الوزيرتان بمقر وزارة التضامن.





وفى الإنفوجراف التالى، نشرت الوزارة على صفتحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، مساء اليوم، أهم تصريحات نفين القباج بشأن المنظومة الإلكترونية للخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وقالت إن الإعاقة تشمل الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية والسمع بصرية والذهنية والإعاقات المتعددة بالإضافة إلى أمراض الدم.

كما أشارت إلى أن الخدمات المتكاملة هى التسهيلات والمزايا التى يحصل عليها الشخص ذو الإعاقة من مختلف الجهات الحكومية مثل الرعاية الصحية.

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