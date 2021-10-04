محمد يوسف: بيتسو موسيماني لا يقبل الانتقاد.. وتدريب صن داونز يختلف عن الأهلي

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أكد محمد يوسف، نجم الأهلي السابق، أن خسارة الفريق للبطولات يكون لها تأثير من جانب الجماهير والإعلام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" المدرب قلق للغاية بما يحدث مؤخرا وحدثت هزة له بسبب الانتقادات من الجماهير والإعلام، ولكن الإدارة تدعم المدرب وهو الأهم حاليا".

وزاد" بطولة الدوري المصري محببة للنادي الأهلي ولابد من الفوز بها من أجل إسعاد الجماهير، والأداء هو المطلوب من جانب الجماهير بجانب النتيجة".

وأكمل" عدم الحصول على الأداء المميز يجعل الجماهير تثور، وموسيماني مدرب مشروع كبير للنادي الأهلي، والمدرب لا يحب الانتقاد ويحب الدعم الكامل من أجل النجاح، ولابد أن يأخذ المدرب الفترة الكافية مع الأهلي".

وأردف" التحلي بالصبر هو الأهم خلال الفترة القادمة والأهلي فريق بطولات، وخسارة بطولة الدوري كانت نفسية وغير فنية، وبعد الفوز ببطولة أفريقيا الجميع كان لديه تشبع للفوز بالبطولات، وتعادل أمام البنك الأهلي بعد الفوز بأفريقيا".

واختتم" مانويل جوزية عندما كان يفوز ببطولة أفريقيا كان يتواجد في التمرين في اليوم التالي يتحدث مع اللاعبين بأنهم لا يحققوا أي شئ بعد ولابد من التركيز في القادم من أجل إسعاد الجماهير".

محمد يوسف: منظومة الأهلي تساعد أي مدرب على النجاح

أكد محمد يوسف، مدرب الأهلي السابق، أن النادي الأهلي منظومة كبيرة وناجحة للغاية وتساعد أي مدرب على النجاح.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" الأهلي أبرم صفقات عديدة وهامة، وبمساعدة أمير توفيق مسئول التسويف بالفريق، مع عودة المعارين وعلى رأسهم عمار حمدي وأحمد عبد القادر، وكل ذلك يمثل نجاحات".

بيتسو موسيماني

وتابع" الأهلي فاز بالعديد من البطولات، وخسر بطولتي السوبر والدوري، ولكن المجمل العام هو نجاح الفريق خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير وناجح للغاية".

وزاد" بيتسو موسيماني مدرب الأهلي تمكن من الفوز ببطولات عديدة، وله توفيق كبير مع النادي، والتوفيق يأتي للمدرب المجتهد، وموسيماني يجتهد دائما، والجهاز المعاون يساعده كثيراً من أجل تحقيق النجاحات".

وأكمل" أدعم تواجد بيتسو موسيماني مع الأهلي لماوصلة النجاحات، وأتمنى أن تكون هناك جلسة مع المدرب بسبب أنه ليس لديه تركيز كامل مع الفريق عكس وقت تواجدة مع الفريق والفوز ببطولتي أفريقيا".