/654248/حسام-المندوه-أكبر-أزمة-واجهت-مجلس-إدارة-الزمالك-كانت-القضايا-التي-لدى-الفيفا-والغرامات-تقدر-بـ-17-مليون-دولار

أكد حسام المندوه، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن مجلس الزمالك الحالي يعمل على نجاح النادي وسيتم تسليم النادي للمجلس الجديد بعد نهاية الانتخابات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "مساء أون تايم" العقبة الكبيرة التي واجهت مجلس الزمالك في بداية العمل كانت القضايا الخارجية مع الفيفا واللاعبين الراحلين عن الفريق".

وتابع" قمنا بعمل قرض في بداية تواجدنا في نادي الزمالك ونجحنا في تسديد جمع المبالغ من هذا القرض ويحسب هذا الأمر للمجلس الحالي وكانت الفكرة نابعه من محمد الأتربي نائب رئيس النادي".

وزاد" قمنا بتسديد مبالغ مستحقة للاعب الفريق السابق فرجاني ساسي وقمنا بسداد بعد العقوبات التي كانت موقعة على النادي، وقمنا بدراسة جميع القضايا الخاصة بالنادي لمدة 18 يوما للوصول إلى جميع الحلول".

وأكمل" الغرامات التي كانت على نادي الزمالك لدى الفيفا تقدر بـ 17 مليون دولار، وعن أزمة حمدي النقاز فقد أكد لنا المحاميين بأننا سيكون علينا غرامات للاعب فقمنا بحل الأمر ودياً مع اللاعبط.

واختتم" لم نقم بعمل فزاعة لجماهير الزاملك في أزمة حمدي النقاز، وكان هناك قلق من خصم نقاط من نادي الزمالك بسبب أزمة حسام أشرف وحمدي النقاز، وإذا كان حدث ذلك كان سيكون هناك أزمة كبيرة للنادي".

حسام المندوه: محمد الأتربي لن يترشح لانتخابات الزمالك.. واللجنة الحالية لم تحسم قرارها

أكد حسام المندوه، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن باب الترشيح لانتخابات الزمالك سوف يبدأ من يوم السبت ولمدة 8 أيام.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" بعد غلق باب الترشح سيكون هناك 3 أيام لفرز المرشحين، ومعرفة ما إن كان هناك سوف يتم استبعادهم أم لا، والإعلان بعد ذلك عن القائمة النهائية، ومن يرى أن قرار إبعاده غير صحيح سيتواجد باللجنة الأولمبية لمتابعة الأمر".

حسام المندوه

وزاد" الانتخابات ستكون باللائحة الإسترشادية، ومجلس الزمالك الحالي سيعلن الموقف النهائي للترشح للانتخابات خلال الفترة القادمة، والأهم هو التواجد مع مجموعة تستطيع تقديم النجاح لنادي الزمالك".

وواصل" لم يتم الاستقرار على الترشح لانتخابات الزمالك القادمة، ومحمد الأتربي أعلن أنه لن يترشح لانتخابات نادي الزمالك وأعلن هذا الأمر من فترة".

وأكمل" اللجنة الحالية من الممكن أن تشرف على الانتخابات، فالمجالس المنتخبة التي ترشح نفسها تشرف عليها، ولكن لإبعاد أي شبهات سيتم تعيين من هم لم يترشحوا لانتخابات الزمالك القادمة للإشراف على المرحلة المقبلة، وانتخابات الزمالك ستكون تحت إشراف القضاء".

واختتم" الأمور هادئة للغاية داخل نادي الزمالك حالياً، وكل الأمور تسير بشكل جيد لإقامة انتخابات الزمالك في موعدها القادم يوم في شهر نوفمبر، وعدد أعضاء الجمعية العمومية حوالي 90 ألف عضو، وتقام الانتخابات على يوم واحد".