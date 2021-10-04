/654249/مدرب-الأهلي-السابق-يحذر-كارلوس-كيروش-استبعاد-محمد-شريف-وأفشة-خطر-كبير

أكد محمد يوسف، نجم الأهلي السابق، أن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر ليس لديه أي معلومات كافية على جميع لاعبي الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" ضد عد تواجد محمد شريف وأفشة ومصطفى فتحي مع منتخب مصر، وهناك عمود فقري لمنتخب الفراعنة وهؤلاء منهم".

وزاد" العمود الفقر لمنتخب مصر بجانب محمد شريف وافشة، هم محمد صلاح والشناوي والونش وأحمد حجازي، وسيكون لهم تأثير كبير خلال المباراة القادمة".

وأردف" المدرب يتحمل المسئولية حال حدوث أي إخفاق لأنه أبعد لاعبين من الأساسيين داخل المتنخب وكان يجب تواجدهم في القائمة، ولا يوجد لاعب بديل لعبد الله السعيد".

وأكمل" كارلوس كيروش يلعب بتحفظ دفاعي وتواجد ثلاثي في خط الوسط، وكان يجب وجود التنوع في المراكز من أجل عدم حدوث أي إخفاقات للاعبي المنتخب خلال مجريات اللقاءات، وعبد الله السعيد يجيد فقط اللعب في مركز صناعة الألعاب".

واختتم" أتمنى التوفيق لمنتخب مصر في المباريات القادمة والأهم هو تحقيق النجاحات والفوز لكأس العالم، وسيكون هناك صعوبات في اختيار اللاعبين في مراكز خط الوسط".

رضا عبد العال: ضياء السيد هو المدير الفني لمنتخب مصر وليس كارلوس كيروش.. والكرة المصرية تدار بالمحبة

أكد رضا عبد العالم، نجم الزمالك السابق، أن ضياء السيد سيكون المتحكم في التشكيل الرسمي لمباراة ليبيا القادمة بتصفيات كأس العالم.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "البريمو" كارلوس كيروش لم يتدخل في تحديد تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا، والذي فاز به الفراعنة بثنائية نظيفة وسيتدخل في تشكيل المباراة القادمة الهامة".

محمد يوسف

وزاد" على أي أساس يتم تواجد محمد شوقي في جهاز منتخب مصر، وجاء في هذه المهمة بسبب أنه حبيب المسئوليين في اتحاد الكرة المصري".

وتابع" أحمد حسام ميدو يستحق التواجد مع منتخب مصر، كمدرب عام وإذا تحدث معه أي شخص سيوافق على مساعدة كارلوس كيروش في منتخب مصر لأنه يحتاج لمثل هذه الخطوة التدريبية".

وأكمل" أرفض العمل مع كارلوس كيروش، ومن الصعب أن أتواجد مع منتخب مصر مع هذه الأسماء المتواجدة خلال الفترة الحالية".

واختتم" مصر خيرها على الكل، وحسام حسن من الممكن أن يتواجد مع كارلوس كيروش، وهناك أحمد سامي مدرب سموحة، فعلى أي أساس يتواجد مدربين ليس لهم أي سيرة ذاتية تدريبية".