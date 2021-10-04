أسبوع الفراعنة.. «حجازي» يخطف الأنظار بدربي جدة.. «صلاح» يصنع ويسجل أجمل أهداف البريميرليج في شباك مانشستر سيتي.. مصطفى محمد يفك النحس.. ومرموش يتألق بالدوري الألماني «فيديو»

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شهد هذا الأسبوع على تاريخ محترفي الفراعنة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، بالتألق والتسجيل في أقوى المباريات التي سيخوضها فريقهم بهذا الموسم، وقبل الإنضمام لمعسكر المنتخب المصري استعداداً، لمواجهتي ليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أحمد حجازي

خطف الدولي المصري احمد حجازي مدافع فريق الاتحاد السعودي، والمنتخب المصري، الأنظار في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الجولة السابعة من منافسات الدوري، في لقاء ديربي مدينة جدة، بين الاتحاد والأهلي.

ونجح احمد حجازي من تسجيل الهدف الثاني مع الاتحاد في شباك الأهلي، ليحسم وتنتهي نتيجة المباراة بهدفين دون رد لصالح الاتحاد، بجانب العديد من اللقطات والمشاهد التي تشهد على تألق حجازي في التصدي في قلب الدفاع من النادي الأهلي طوال أحداث المباراة.

ونجح أحمد حجازي من تسجيل الهدف الثاني في المباراة في شباك الأهلي السعودي، في الدقيقة الثمانون من عمر المباراة، من خلال ركلة ركنية، ويسكنها برأسيه قوية في شباك الخصم.

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وبهذا الفوز يرفع الاتحاد السعودي رصيده إلى 16 نقطة ويتصدر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، من أصل سبعة مباريات، حقق من خلالها خمسة انتصارات وتعادل في مباراة وحيده وخسر في مباراة، ونجح من تسجيل 17 هدف، في حين تلقت شباكة 5 أهداف.

محمد صلاح

نجح الدولي الدولي السنغالي ساديو مانى من تسجيل الهدف الاول في المباراة ولفريق ليفربول من خلال تمريرة رائعة من محمد صلاح إلى ساديو ماني المنطلق خلف دفاعات فريق مانشستر سيتي فسدد الأخير كرة من يمين منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثاني لفريقة في الدقيقة الـ 86 من عمر اللقاء، من خلال مراوغة ولا أروع من الجانب الأيسر ومرور وتسديد علي يمين المرمي.

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ليحسم التعادل الإيجابي مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، بنتيجة هدفين مقابل هدفين، في لقاء الأسبوع السابع من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب الأنفيلد بمدينة ليفربول.

مصطفى محمد

وبالأراضي التركي يتواجد الدولي المصري مصطفى محمد ماكينة الاهداف المصرية بالدوري التركي مع جالاتا سراي، والذي شارك اليوم بشكل رسمي في التشكيل الأساسي مع فريقة أمام ريزا سبور، ويسجل هدفي فريقة في المباراة، ويعود بفريقه في نتيجة المباراة بكل قوة.

وسجل مصطفى محمد الهدف الثاني له ولفريقه في المباراة، في الدقيقة الرابعة والسبعون، من خلال كرة عرضية من الجانب الأيسر حولها من لمسه واحده في شباك الخصم.

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وسجل مصطفى محمد الهدف الأول في المباراة من خلال تسديدة من زميله في الفريق، وتصتدم بالدفاع، ويكون مصطفي لها بالمرصاد ويستلمها ويسددها بقوة ويسكنها الشباك.

https://twitter.com/MrSalah05/status/1444719194185011210?s=20

ليحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة جالاتا سراي وريزا سبور، بنتيجة هدفين مقابل هدفين، في لقاء الأسبوع التاسع من منافسات الدوري التركي الممتاز.

عمر مرموش

ساهم عمر مرموش في فوز شتوتجارت على هوفنهايم، في الدوري الألماني بالجولة السابعة، وقد شارك أساسيًا في المواجهة.

وصنع مرموش الهدف الأول لشتوتجارت بعرضية متقنة وصلت لزميله أوليفر كيمبف الذي سجل الهدف من رأسية.