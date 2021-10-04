فيديو- مشاركون فى معرض تراثنا يتحدثون عن منتجاتهم: الأسعار فى متناول الجميع

جدة - نرمين السيد - وتحدث المشاركون عن منتجاتهم التى تباع بمعرض "تراثنا"، إذ أكدوا أن هذه المنتجات من صنع أيديهم وتباع بأسعار مناسبة.

وقال محمد سعودى فنان تشكيلى وصانع الخزف اليدوى، إنه يستخدم مجموعة من الألوان لتصميم الأطباق، مؤكدا أنه قدم بعض الأشكال فى بولندا ولاقت إعجابا كبيرا من الجمهور هناك.

وأكد سعودى، أن الأشكال الخزفية أسعارها فى المتناول، مشيرا إلى أن معرض تراثنا يساعده فى ترويج المنتجات الخاصة به.

وقالت ملك خالد، مصممة إكسسوارات وكروشية، أنه تصمم إكسسوارات وسلاسل مطلية بالذهب عيار 18 وستقدمها فى معرض "تراثنا".

وأوضحت، أن كل سلسلة يتم تصميمها مرة واحدة فقط وتكلفتها حوالى 200 جنيه، متابعة: "اشتركت فى معرض تراثنا فى اول سنة وهذه المشاركة للمرة الثانية، معرض تراثنا حقق ليا نجاح كبير جدا وسعدنى جدا فى ترويج المنتج".