وزير التعليم: المحول لنظام المنازل سيحرم من دخول كليات معينة

جدة - نرمين السيد - وأضاف شوقى، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأحد، أن بعض الأسر التى تخشى على أبنائها من الذهاب إلى المدرسة تدعهم يذهبون إلى الدروس الخصوصية، معلقًا: "ده تناقض فيما نفعل"، منوًها بأن من مصلحة التلميذ الذهاب إلى المدرسة واستخدام المصادر التى تتيحها الوزارة.
وأوضح وزير التعليم، أن الحضور والإنصراف سيطبق بكل وضوح، ومن سيتغيب لأكثر من نسبة معينة سيحول إلى نظام المنازل، وبالتالى سيحرم من دخول كليات معينة.
وأكد أن عملية تدريب المعلمين مستمرة طوال العام، وهناك قناة تعليمية ستضاف ستتضمن دليل المعلم بشكل فيديوهات.
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