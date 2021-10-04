التعليم تغلق باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة اليوم

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة التعليم قد فتحت باب التظلمات لطلاب لدور الثانى لمدة يومين برسم قدره 300 جنيه لكل مادة. وأوضحت فى وقت سابق، أنه بعد سداد الطالب الرسوم يمكنه الدخول على موقع الوزارة وتسجيل طلب التظلم سواء فى مادة أو أكثر مع متابعة الموقع بشكل يومى لمعرفة موعد ومكان الاطلاع على كراسة البابل شيت وكذلك الاطلاع على نتيجة التظلم.

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