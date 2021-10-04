فيديو .. أول مصورة كفيفة فى مصر : أتمنى أن أعمل مذيعة أخبار

جدة - نرمين السيد - وأضافت أول مصورة كفيفة فى مصر، فى تصريحات لبرنامج أخر الساعة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية خلود زهران، أن الموضوع كان صعبا للغاية أن أجد من يدرس لى التصوير وأنا كفيفة ولكن حصلت على كورسات فى التصوير. وأوضحت، أنها تتمنى الاستمرار فى مجال الإعلام وأن تعمل مذيعة برامج أخبار.

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