انت الان تتابع تفاصيل خبر استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي؟ إليك الخطوات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يمكنك الآن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، في ظل التطور المستمر في الخدمات الإلكترونية ولتسهيل الخدمات على العملاء وكذلك بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها العالم من انتشار لفيروس كورونا، وبناءً على ذلك قامت الشركة المصرية للاتصالات بإتاحة خدمات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وكذلك سداد القيمة المستحقة للفاتورة. جدير بالذكر أن شركة المصرية للإتصالات تصدر الفواتير أربع مرات خلال العام الميلادي وتكون فاتورة شهر أكتوبر هي الفاتورة الأخيرة لعام 2021.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

أو من خلال الاتصال على رقم الخط الساخن الخاص بالشركة المصرية للاتصالات 19777 التي قد طرحته الشركة لخدمة العملاء في الاستعلام عن الفاتورة.

طرق سداد القيمة المستحقة للفاتورة

يمكن سداد الفاتورة عن طريق التوجه الي فروع شركة المصرية للاتصالات المتوفرة بجميع أنحاء الجمهورية مع إتباع التدابير الاحترازية .

وعن طريق التوجه إلى مكاتب البريد المتواجد في جميع المراكز.

من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات والسداد الفاتورة عن طريق الفيزا او الماستر كارد.

عن طريق منافذ الدفع الالكتروني فوري ،وأمان ، وخدماتي، ومصاري.

والجدير بالذكر أن آخر فترة السماح التي حددتها شركة المصرية للاتصالات 30 يوم من تاريخ الصدور، وفي حالة عدم السداد تنتهي خدمة الاتصالات و تقتصر الخدمة على الاستقبال لمدة 30 يوم آخرين، وفي حالة عدم سداد القيمة المستحقة يتم رفع الخدمة نهائيا.

خدمات التي تقدمة الشركة المصرية للاتصالات للتليفون الأرضي