«ماكنش قصدي» مصرع ربة منزل بطلقة طائشة من سلاح زوجها

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دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل ربة المنزل

وكان تلقى مدير قطاع الجنوب إخطارا من العميد أحمد خلف رئيس مباحث القطاع بوفاة سيدة داخل أحد المستشفيات بعد صراع مع الموت حال تلقيها طلقة خرطوش.

تشكيل فريق بحث جنائي

وتم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة وتنسيقا مع وحدة مباحث المركز.

جهود البحث والتحري التي قادها القمدم محمد العشري رئيس مباحث الصف توصلت إلى أنه حال عبث نجل المتوفاة بسلاح ناري «بندقية خرطوش» ملك والده «خفير» خرجت طلقة بالخطأ استقرت في بطن والدته، ونقلت إلى المستشفى حتى فارقت الحياة.

بعد تقنين الإجراءات نجح النقيبيان أحمد عز الدين ومحمود عبد العليم معاوني مباحث الصف في القبض الأب «لحيازته سلاح بدون ترخيص» ونجله بتهمة القتل الخطأ وبحوزتهما السلاح المستخدم.

أمام اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أقر الابن بصحة التحريات معللا السبب «ماكنش قصدي».

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وفي سياق اخر لقى عامل مصرعه على يد أبناء شقيقه، اليوم الأحد، نتيجة قيامهما بتمزيق جسده بآلة حادة «سكين»، بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج.

تفاصيل الجريمة وكان قد تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إشارة من مأمور مركز شرطة طما بورود بلاغًا من الأهالي بدائرة المركز بمصرع شخص على يد اثنين من أبناء شقيقه.

وبالانتقال والفحص أتضح مصرع المدعو «حازم. ع. ا»، 33 عامًا، يقيم ناحية قرية العتامنة دائرة المركز، إثر إصابته بعدة طعنات متفرقة بالجسم، على يد طفلي شقيقه.

بسبب خلافات أسرية واتضح من خلال التحريات الأولية التي قادها المقدم أحمد تعيلب، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما، أن وراء ارتكاب الجريمة كل من «ا. م.ع» 15 عامًا، و«ع. م. ع» 13 عامًا، أبناء شقيقه، بسبب خلافات أسرية.

وعلى الفور تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى المركزي، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الجناة، وجار ضبط الآخر.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.