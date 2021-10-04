موعد إعلان نتيجة تنسيق القبول فى كليات جامعة الأزهر

جدة - نرمين السيد - وقالت الجامعة فى بيان لها، إنه تقرر إعلان النتيجة، اليوم الإثنين، بمقر قاعة مجلس الجامعة فى تمام الساعة الـ 12 ظهرا.
وكان الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، قد أكد أن التسكين بالمدن الجامعية للطلاب والطالبات يسبقه بعض الإجراءات، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تتضمن قيام الطالب أو الطالبة بدفع رسوم المدينة باستخدام خدمة فورى على كود دفع 6451
وأضاف: "يعقب ذلك دخول الطالب أو الطالبة على هذا الرابط: https://azu.edu.eg/CityResult ليجد 3 أوراق تشمل طلب التحاق بالمدن الجامعية، واستمارة الكشف الطبى، إضافة إلى إخطار السكن".
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