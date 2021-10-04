الإفتاء : شراء حلوى المولد والتهادى بها جائز ومستحب شرعا

جدة - نرمين السيد - وقالت الدار، عبر صفحتها على فيسبوك، إن شراء حلوى المولد والتهادى بها من باب إظهار الفرح والسرور بمولد النبى صلى الله عليه وآله وسلم أمرٌ جائز ومستحبٌ شرعًا.

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