إيمان الألفي: لجنة الادارة المحلية تمثل نبض الشارع والتشريعات القادمة ستكون في خدمة المواطن«فيديو»

/654253/إيمان-الألفي-لجنة-الادارة-المحلية-تمثل-نبض-الشارع-والتشريعات-القادمة-ستكون-في-خدمة-المواطنفيديو

قالت النائب ايمان الألفي عضو لجنة الادراة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن الامور سارت على ما يرام أثناء انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب بدور الانعقاد الثاني.

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واوضحت النائبة إيمان الألفي أن لجنة الادارة المحلية والاسكان من اوائل اللجان التي شهدت إحالة مشروع قانون مشترك بينهم للجلسة العامة، مشيرة إلى ان الادارة المحلية تمثل نبض الشارع، وسيتم العمل الفترة المقبلة لصالح المواطن وتتلبية رغباته.

انتخابات اللجان النوعية

هذا ونجح نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس النواب، في حصد عدد من مقاعد اللجان وصلت لـ10 مقاعد، تمثلت في 6 مقاعد أمانة سر، و 4 مقاعد في منصب وكيل لجنة، وذلك ضمن هيئة مكاتب اللجان النوعية.

ونجح النواب أميرة صابر في الفوز بمنصب أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، والنائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية، والنائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية، والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، والنائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

كما فاز على مقعد وكالة اللجان كلا من النائب نادر مصطفي، في لجنة الثقافة والإعلام والآثار، والنائب أحمد فتحي بمنصب وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والنائب محمد عبد العزيز، بمنصب وكيل بلجنة حقوق الإنسان، والنائبة مارثا محروس بمنصب وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

اللائحة الداخلية للمجلس

كما حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ألية تشكيل اللجان النوعية حيث نصت المادة 38 على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناءً على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.