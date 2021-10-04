فيديو - تفاصيل إصابة قائد قطار بنزيف بعد رشقه بالحجارة

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "من مصر"، والمذاع على قناة "سى بى سى" الفضائية:" السائق الآن فى المستشفى، وتعرض لنزيف حاد، ويتلقى حاليا، الرعاية الطبية، حيث أصيب فى كتفه نتيجة ذلك الهجوم".

وأضاف مستنكرا: "مش فاهم ليه بنضرب القطارات بالطوب، وهذا الحادث لا يحدث فى الصعيد ولا أعلم سبب ذلك الهجوم! .. ومنذ أيام توفى أحد العاملين فى هيئة السكك الحديدية بسبب إصابته فى حادث تراشق مشابه لذلك الحادث!".

وتابع: "أناشد المواطنين بضرورة الحفاظ على القطارت والسكك الحديدة، مسترسلا: السائق رفض التوقف بعد إصابته، ماقام به السائق عمل بطولى يحترم".