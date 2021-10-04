161 رحلة جوية تغادر مطار القاهرة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ويشهد المطار انتظام رحلات الإقلاع والوصول إلى عدة وجهات دولية منها "لندن نيويورك مونتريال باريس إسطنبول فيينا أديس أبابا روما فرانكفورت كوبنهاجن أربيل ميلانو قازان انجمينا موسكو بوخارست أمستردام الدوحة أربيل أبوجا بيروت ابوظبى دبى الشارقه البحرين أثينا ".

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث يتم الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخصوصا فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كانت سلطات الحجر الصحى فى المطارات المصرية، بدأت اعتماد تشغيل تقنية "QR code" بديلا عن ختم معمل تحليل الـPCR للمسافرين المصريين أو الأجانب القادمين من الخارج.

وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، أنه سيتم الاعتماد على QR CODE بالنسبة لتحليل الـ PCR بدلًا من ختم المعمل للقادمين من الخارج، وأنه لن يتم السماح بدخول المطارات أو الموانئ المصرية البرية والبحرية بدون الشهادة الوحيدة المعتمدة المختومة بـQR CODE.

وأوضح مجاهد أنه لن يتم السماح بدخول البلاد لأى وافد من أى دولة حدث فيها تحورات أو طفرات للفيروس، حيث لابد وأن يخضع لتحليل الحمض النووى السريع حتى لو معه شهادة PCR سلبى.