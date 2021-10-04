طقس الإثنين .. استقرار درجات الحرارة وشبورة على بعض الطرق .. القاهرة 30

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس لطيف على الأنحاء كافة.





ولفتت الأرصاد إلى وجود شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق، بالإضافة إلى وجود رياح تنشط أحيانا على جميع الأنحاء. حالة الطقس اليوم وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2,25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 30 20 الاسكندرية 27 21 وادى النطرون 28 20 طنطا 30 21 شبين الكوم 30 21 دمنهور 29 21 بلطيم 27 21 مطروح 26 22 السلوم 26 21 سيوة 28 20 بورسعيد 27 23 دمياط 27 22 الزقازيق 29 21 المنصورة 28 20 الإسماعيلية 30 20 السويس 30 21 العريش 28 21 رفح 28 21 رأس سدر 30 22 نخل 28 17 نويبع 31 25 طابا 28 22 كاترين 27 14 الطور 30 24 شرم الشيخ 32 25 الغردقة 32 25 مرسى علم 31 25 الفيوم 31 21 بنى سويف 31 21 المنيا 31 21 أسيوط 31 20 سوهاج 32 21 قنا 33 22 الأقصر 34 23 أسوان 35 22 ادفو 35 22 أبوسمبل 34 23 الوادى الجديد 33 20 شلاتين 33 23 حلايب 30 23

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