جدة - نرمين السيد - وكشفت الأرصاد أن هناك استقرارا فى درجات الحرارة حيث تتراوح بين 30 إلى 31 درجة، مع وجود شبورة مائية، ونشاط للرياح فى معظم الأوقات.
حالة الطقس
وكان خبراء الأرصاد قد توقعوا أن يسود البلاد اليوم الاثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس لطيف على كافة الأنحاء.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2,25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد تعلن التقلبات الجوية وحالة الطقس خلال 6 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.