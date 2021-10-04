الأرصاد تعلن التقلبات الجوية وحالة الطقس خلال 6 أيام

جدة - نرمين السيد - وكشفت الأرصاد أن هناك استقرارا فى درجات الحرارة حيث تتراوح بين 30 إلى 31 درجة، مع وجود شبورة مائية، ونشاط للرياح فى معظم الأوقات.

حالة الطقس

وكان خبراء الأرصاد قد توقعوا أن يسود البلاد اليوم الاثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس لطيف على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2,25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.