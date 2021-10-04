جدة - نرمين السيد - القاهرة تستضيف القاهرة الاجتماع الوزارى الذى ينظمه الاتحاد من أجل المتوسط حول البيئة والمناخ بمشاركة الدول الأعضاء؛ لبحث التحديات المشتركة وخطة العمل المقبلة فى ظل تهديدات التغيرات المناخية على المنطقة. القاهرة يبدأ تسكين الطلاب والطالبات بالمدينة الجامعية بجامعة الأزهر بمدينة نصر. الخرطوم يدشن وزير الرى والموارد المائية السودانى الدكتور ياسر عباس ورشة عمل إطلاق أول استراتيجية وطنية للعشر سنوات المقبلة 2021 -2031 لقطاع المياه فى السودان، وذلك بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك. الجزائر يشارك وزير الطاقة والمناجم الجزائرى محمد عرقاب فى أعمال الاجتماع الوزارى الـ 21 للدول المصدرة للنفط "أوبك" والدول المصدرة من خارج المنظمة، والذى يعقد عبر تقنية التحاضر المرئى عن بعد. فيينا تبدأ الرئيسة الحالية لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا ووزيرة الخارجية السويدية آن ليندى زيارة رسمية إلى البوسنة والهرسك، بمشاركة رئيسة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا مارجريتا سيدرفيلت. طوكيو يتولى الزعيم الجديد للحزب الليبرالى الديمقراطى الحاكم فى اليابان فوميو كيشيدا رئاسة وزراء البلاد. الرباط تنطلق فى المغرب عملية التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المُستجد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 4 أكتوبر 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.