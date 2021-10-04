/654255/تعرف-على-مواعيد-مباريات-ليفربول-القادمة

يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيرة نادي واتفورد ضمن مباريات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات ليفربول:

يواجه فريق ليفربول بنظيره أتلتيكو مدريد يوم 19 أكتوبر، على ملعب "واند ميتروبوليتانو"، في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد أمام ليفربول يوم 24 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة التاسعة

ليفربول أمام برايتون يوم 30 أكتوبر ضمن منافسات الجولة العاشرة

دوري أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد أمام ليفربول يوم 19 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

بريستون نورث ايند أمام ليفربول يوم 26 أكتوبر ضمن منافسات دور الـ 16

ملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

نجح الدولي الدولي السنغالي ساديو مانى من تسجيل الهدف الاول في المباراة ولفريق ليفربول من خلال تمريرة رائعة من محمد صلاح إلى ساديو ماني المنطلق خلف دفاعات فريق مانشستر سيتي فسدد الأخير كرة من يمين منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وعاد فريق السيتي بهدف التعادل في الدقيقة الـ 69 من عمر المباراة عن طريق فيل فودين، من خلال تسديدة قوية من يسار منطقة الجزاء سكنت أقصى أسفل يسار المرمى.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثاني لفريقة في الدقيقة الـ 86 من عمر اللقاء، من خلال مراوغة ولا أروع من الجانب الأيسر ومرور وتسديد علي يمين المرمي.

وعاد مانشستر سيتي بالهدف الثاني له في المباراة والأخيرة في الدقيقة الـ 81 من عمر المباراة عن طريق كيفين دي بروين، من خلال تسديدة صاروخية من كيفين دي بروين من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول

حراسة المرمى: إيدرسون موراييس.

خط الدفاع: كايل ووكر - إيمريك لابورت - روبين دياز - جواو كانسيلو.

خط الوسط: رودري -فيل فودين - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا - كيفين دي بروين - جابرييل جيسوس.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيمس ميلنر - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني –دييجو جوتا.