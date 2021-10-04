كيروش يعقد مؤتمراً اليوم قبل مباراتى ليبيا.. تفاصيل

/654257/كيروش-يعقد-مؤتمرا-اليوم-قبل-مباراتى-ليبيا-تفاصيل

يعقد كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤتمرا صحفيا مصغرا، اليوم الاثنين، مع بدء التجمع الدولي بشكل رسمي، وذلك قبل مران الفريق، يتحدث فيه عن استعدادات الفريق للقائي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم 2022 بقطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهدت قائمة منتخب مصر لمواهتي ليبيا، علي العديد من الغيابات، بالرغم من إمكانية معظم الغيابات في الحضور والمشاركة، والتي ياتي على رأسهم مهاجم النادي الأهلي محمد شريف وصانع الألعاب محمد مجدي أفشة.

ويلتقي المنتخب المصري مع المنتخب الليبي الجمعة القادمة في الساعة التاسعة مساء، في لقاء ذهاب دور المجموعات بتصفيات إفريقا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، ويشهد على المباراة ملعب برج العرب بالإسكندرية، وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء.

قائمة منتخب مصر امام ليبيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

وفاز منتخب مصر في المباراة الأولى على أنجولا بهدف نظيف، وتعادل في المباراة الثانية مع الجابون بهدفٍ لكل فريق، ليصبح رصيده 4 نقاط في المركز الثاني.

أما منتخب ليبيا فقد فاز في الجولة الأولى على الجابون بهدفين لهدف في الدقائق الأخيرة، وانتصر على أنجولا في المباراة الثانية ليتصدر المجموعة بست نقاط.