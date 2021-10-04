توجيه السيسى باستكمال تطعيم طلاب الجامعات ضد كورونا يتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحف (الأخبار) و(الجمهورية) و(الأهرام) توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية الاستكمال السريع لتطعيم جميع الطلاب الجامعيين والعاملين فى قطاع التعليم ضد فيروس «كورونا»، مع مراعاة الاستمرار فى الالتزام الكامل بكل الاحتياطات الاحترازية والوقائية، وذلك بهدف ضمان أمن وسلامة الكوادر التعليمية والطلاب وأسرهم.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم الرئاسة بأن الاجتماع استعرض مستجدات عدد من المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة على مستوى الجمهورية.

واطلع الرئيس على جهود توفير أحدث المعدات والأجهزة الطبية الألمانية لمصلحة المبادرات الطبية والصحية، خاصة ما يتعلق بسيارات الإسعاف، والسيارات المجهزة للرعاية المركزة التى تستخدم فى نقل المرضى بصورة آمنة إلى مستشفيات الإحالة، لتلقى العلاج، وكذلك السيارات المجهزة لفحص وتشخيص المرضى ضمن المبادرات الصحية المختلفة تحت رعاية الرئيس، ولا سيما «حياة كريمة» و«القوافل الطبية» و«100 مليون صحة»، فضلا عن السيارات المجهزة بأجهزة الأشعة المقطعية، لتقديم هذه الخدمة بصورة عاجلة فى أماكن فحص ورعاية المرضى، بالإضافة إلى أجهزة الكشف المبكر عن الأورام والأمراض المختلفة، تمهيدا لتوريد تلك الأجهزة إلى مصر وفقا لاحتياجاتها.

ووجه الرئيس بتجهيز تلك المعدات على أعلى مستوى فنى وطبى فى مختلف التخصصات، خاصة حالات صحة المرأة، بحيث توفر أكبر قدر ممكن من الخدمات لأكبر عدد من المواطنين فى مختلف المناطق المشمولة بالمبادرات الصحية الرئاسية على مستوى الجمهورية.

كما وجه الرئيس بأن يتضمن الاتفاق بشأن السيارات الطبية مع الجانب الألمانى تدريب الكوادر الطبية والتمريض والمسعفين، وكذلك إنشاء مراكز للتصنيع، وتوفير قطع الغيار بالمواصفات العالمية فى مصر، بحيث تكون تلك المراكز مرجعية لمصر وإفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول خطة تطعيم الطلاب والكوادر التعليمية ضد «كورونا»، التى حققت حتى الآن نسبا إيجابية، بعد توفير وزارة الصحة الكميات المطلوبة من اللقاحات للمؤسسات التعليمية المختلفة، فضلا عما تقرر بحصول الطلاب الجامعيين على اللقاحات بصورة مباشرة من جميع مراكز التطعيم بالمحافظات دون شرط التسجيل المسبق، مع إمدادهم بالشهادات اللازمة لإثبات التطعيم.

وسلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة حجم إسهامات منظومة البحث العلمى لأغراض العملية التنموية الشاملة فى الدولة، مع زيادة مخصصات الدعم فى هذا الإطار بهدف تطوير قطاعات الدولة وصياغة الحلول العلمية للتحديات والمشاكل المختلفة، مع مراعاة التطوير المستمر لمختلف الخدمات البحثية المقدمة من المراكز والمعاهد المتخصصة، لاستيعاب الاحتياجات التنموية المتزايدة، خاصة ما يتعلق بربط البحث العلمى بجهود تعميق الصناعة الوطنية.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع استعرض دور مؤسسات البحث العلمى فى استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة لصالح مشروعات الدولة التنموية.

وعرض وزير التعليم العالى دور المراكز والمعاهد البحثية فى خطط التنمية على مستوى الدولة، حيث يتبع الوزارة 11 مركز أبحاث، فضلا عن أكثر من 300 مركز ووحدة بحثية تابعة للوزارات والهيئات الأخرى، وكذلك عدد من الشركات والمصانع.

وتم فى هذا الإطار استعراض نموذج معهد بحوث البترول التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتعاون القائم فى هذا الإطار مع وزارة البترول، حيث استعرض وزير البترول ما تم فى هذا الإطار من إمداد الصناعة البترولية والقومية بالدراسات والأبحاث العلمية والاستشارات والخدمات التحليلية والتقنية وتدريب الكوادر فى مختلف الأنشطة فى قطاعات البترول والغاز الطبيعى، مثل التعاون مع حقل ظهر والمنصات البترولية البحرية المختلفة والشركة القابضة للكيماويات وشركة مصر للبترول وغيرها من شركات البترول.

كما تم عرض الجهود المشتركة لكل من وزارتى التعليم العالى والبترول فى إطار دور الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لتوظيف التكنولوجيا الحديثة، لخدمة أغراض التنمية المستدامة، ومواكبة توجهات الدولة مع التطور العالمى فى التحول الرقمى وتنفيذ مشروعات ذات عائد اقتصادى ومردود تنموى، مثل رصد التلوث البترولى، ودراسة المياه الجوفية، فضلا عن بلورة خرائط لمسارات خطوط المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وكذا إعداد الدراسات البيئية والساحلية للتوسعات الكشفية عن البترول، إلى جانب تحديد أنسب المواقع لمحطات الرياح والطاقة الشمسية، والإدارة المتكاملة للبحيرات، بالإضافة إلى إعداد الدراسات للتنقيب عن المعادن والموارد الأرضية.

وألقت صحيفة (الجمهورية) الضوء على إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالجهود الدؤوبة للكونغو الديمقراطية، فى إطار رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقى، مؤكدا استمرار مصر فى مساندة الجانب الكونغولى، للاضطلاع بالمسئولية المهمة لقيادة العمل الإفريقى المشترك خلال العام الحالى، وكذلك على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، امتدادا للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين التى تمثل نموذجا للتعاون والتنسيق المشترك داخل القارة الإفريقية.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله، أمس، السفير جان ليون نجاندو، المبعوث الخاص لرئيس الكونغو المندوب الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الاتحاد الإفريقى، بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، وتشيباسو مفوادى، القائم بأعمال سفارة الكونغو الديمقراطية فى القاهرة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم الرئاسة بأن السفير الكونغولى نقل رسالة إلى الرئيس السيسى من نظيره الكونغولى، فيليكس تشيسيكيدى، تضمنت الإعراب عن التقدير العميق للدعم والمساندة الحثيثة التى تقدمها مصر للكونغو الديمقراطية، فى إطار رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقى، استنادا إلى الخبرة المصرية العريضة فى إطار العمل المتعدد الأطراف على مستوى القارة الإفريقية، فضلا عن الإشادة بتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التى تجمع بين البلدين الشقيقين، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة.

وطلب الرئيس نقل تحياته إلى أخيه الرئيس الكونغولى «تشيسيكيدى».

شهد اللقاء التباحث حول تطورات عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة القارية، التى تمثل أولوية على أجندة الاتحاد الإفريقى خلال الفترة الحالية.

وتناولت صحيفة (الأهرام) تأكيد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن السياسات المالية المتوازنة والمكتسبات الاقتصادية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مرحلته الثانية أسهمت، بدرجة كبيرة، فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، حيث تم تحقيق 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى كفائض أولى خلال العام المالى الماضى، ومعدل نمو 3.3%، وتراجع العجز الكلى من 8% إلى 7.4%، وارتفعت الإيرادات الضريبية 16% دون فرض أى أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.

وشدد معيط على أن سياسة الدولة تعمل على تحقيق العدالة الضريبية بعيدا عن مفهوم الجباية، وأن فرض ضرائب جديدة على أى نشاط خدمى أو تجارى، مثل ضريبة التعاملات الإلكترونية، يكون الغرض منه المساواة بين المواطنين فى الوفاء بحقوق الدولة ومواردها.

وقال إن مصر نجحت فى تطوير نظم إدارة المالية العامة للدولة، مستهدفة تعزيز حوكمة المصروفات والإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، موضحا: لأول مرة فى الدول الناشئة، تضع مصر إستراتيجية الإيرادات المتوسطة التى نستهدف فيها زيادة الإيرادات الضريبية 2% من الناتج المحلى فى 4 سنوات، من خلال العمل على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتوسيع القاعدة الضريبية.