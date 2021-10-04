عبد العاطى : بهدف تعظيم الاستفاده من كل قطرة مياه يتم...

- وزارة الرى تنتهي من تأهيل ترع باطوال تصل الى ٢٧٥٥ كيلومتر بمختلف المحافظات

- الانتهاء من تحويل زمام ٤٨٩ الف فدان من الري بالغمر للري الحديث

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع المهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون ادارة المياه والمهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات الرى الحديث وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تأهيل الترع والمساقى والرى الحديث.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن المشروع القومي لتأهيل الترع يستهدف تأهيل ترع بأطوال ٢٠ الف كيلومتر ، وأن المشروع يشمل ترع بأطوال تصل الى ٩٣٢٣ كيلومتر حتى الآن ، وأنه تم بالفعل الإنتهاء من تأهيل ٢٧٥٥ كيلومتر.

كما تم حتى تاريخه طرح عدد (١٥) عقد لتأهيل المساقى بمحافظات (القليوبية - الدقهلية - المنوفية – الإسكندرية - الفيوم - أسيوط) بإجمالي عدد (٥٥٧) مسقى بأطوال ٤٦٦ كيلومتر وتم نهو التنفيذ في ٢٥ كيلومتر وجارى التنفيذ في باقى الأطوال.

كما أنه تم تحقيق التحول لنظم الرى الحديث فى زمام ٤٨٩ الف فدان ، وذلك ضمن خطة تحديث نظم الري في نحو مليون فدان بالاشتراك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

الجدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث.

كما تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث ، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية.