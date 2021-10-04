تامر عاشور يتعاون مع عمرو الشاذلي في 3 أغاني جديدة..«تفاصيل»

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يستعد المطرب المتألق تامر عاشور للتعاون مع الملحن عمرو الشاذلي في 3 أغاني جديدة من المقرر طرحهم خلال الأيام القليلة المقبلة ضمن أغاني ألبومه الجديدة الذي سيطرحه قريبا.

دوت الخليج يرصد تعاون عمرو الشاذلي وتامر عاشور

أحدث أعمال تامر عاشور الغنائية

ويتعاون تامر عاشور في أغنيتن من بين الثلاث أغاني الذي يشارك بهم مع الملحن عمرو الشاذلي، مع كلا من المؤلف محمود عليم وتوزيع عمرو الخضرى وأغنية أخرى من كلمات حسام سعيد وتحمل عدد من المفاجآت.

تامر عاشور يهاجم أغاني المهرجانات

هذا وأعرب تامر عاشور عن رأيه في أغاني المهرجات مشيرا إلى أنه لا يعتبرها نوعا من الأغاني، كما أنها لا تمت للطرب بصلة، فقال خلال استضافته ببرنامج الحكاية مع عمرو أديب: “بالنسبة لي المزيكا مقسومة إلي نصفين، لدينا أنواع من الأغاني المختلفة، ولكن المهرجانات الشعبية بعتبرها ليست من الأغاني”.

وأوضح عاشور: “لأن الأغاني لديها مقاييس، ولحن، ومزيكا، وهذا المطلوب، ولكن المهرجانات لا يوجد فيها هذه العناصر، وأنا متوافق أنها قادرة على إسعاد الناس في أفراحها”.

وأكد تامر عاشور خلال لقائه مع عمرو أديب أنه يميل إلى الأغانى الحزينة، خصوصا وأنها تخترق الوجدان والقلب والعقل مباشرة، مشيرا إلى أنه سيقدم عدة أغانٍ جديدة من تلك النوعية التى تمس القلوب، ولفت إلى أنه يقدر المرأة تقديرا كبيرا، حيث إنها تعتبر كل حياته، فهى الأم والزوجة والأخت والابنة، مشددا فى الوقت ذاته على أنه لا يحب "العند" فى الستات.

تامر عاشور يتعاون مع أنغام في عمل غنائي من تلحينه

وكشفت المطربة المصرية أنغام عن تعاونها مع الفنان تامر عاشور في عمل غنائي جديد من المقرر أن يقوم الأخير بتلحينها، مؤكدة أنها من جمهور ومحبي عاشور، اذ قالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب من خلال برنامجه “الحكاية”، الذي يعرض على قناة mbc مصر: “أنا وتامر عاشور بنتعاون في أغنية جديدة ستكون من ألحانه، والأغنية للشاعر نادر عبدالله، وتوزيع طارق مدكور”.

وأضافت أنغام مشيدة بتامر عاشور: “تامر عاشور فنان مطرب، وملحن، وموسيقي، ومصور، ومخرج شاطر جدًا، وسعيدة بالحفلة التي جمعتنا في السعودية، وبالنسبة لي من أقوى الحفلات”.