توفير 224 فرصة عمل للمصريين راغبى نقل الكفالة بجدة

وبتوجيه من الملحق العمالى وليد عبدالرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، تفاوض الملحق العمالى عبدالحليم محمود لبيب، مع شركة أكون الدولية المحدودة بالمملكة بجدة على عدد من المهن المتوفرة بالشركة.
وأوضح الملحق العمالى عبدالحليم محمود، أن فرص العمل المتوافرة 60 حداد مسلح، و60 نجار مسلح، و30 بناء "بلوك وطوب وجبس بورد وبلاستر" و30 مليس محارة، و20 دهان، و6 مراقبين حدادين مسلح، و6 مراقبين نجارين مسلح وتشطيبات، و6 مراقبين مليس ومحارة، و6 مراقبين بناء.
وقال إن الأجور تحدد بعد المقابلة الشخصية، ويتم نقل الكفالة على الفور، ويوجد سكن ومواصلات وإعاشة، والتواصل وإرسال السيرة الذاتية على الأميل التالى [email protected]
جاء ذلك بتقرير من مكتب التمثيل العمالى بجدة، فى إطار الجهود المبذولة من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.
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