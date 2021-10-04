منهم 5 من ذوى الإعاقة.. تعيين 1.255 شابا فى قنا

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 1.255 شابًا من مختلف المؤهلات، منهم 5 من ذوى الهمم والعزيمة، وذلك فى منشآت القطاع الخاص بمحافظة قنا، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ عدد المسجلين بمكاتب التشغيل 5.216 شابًا، فضلا عن استخراج 1.380 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال على المهن المختلفة.





وأشار سعفان، إلى أن مديرية القوى العاملة بقنا، صرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعيًا بإجمالى 129 ألف جنيه، لـ55 عاملاً، وصرف 94 ألفًا و230 جنيها للرعاية الصحية لـ551 عاملًا من المسجلين بالمديرية.

جاء ذلك فى تقرير تلقاه الوزير، من حسام طلبة مدير المديرية عن إنجازاتها خلال أغسطس الماضي، أشار فيه إلى أنه تم التفتيش العمالى على 602 منشأة، وأسفر عن تحرير 56 محضرًا عماليًا، من خلال مفتشى العمل، فضلاً عن تلقى 13 شكوى عمالية، وتم تسوية 4 منها وديًا، وتحويل 3 شكاوى منها للقضاء، وتبقت 6 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

كما فتشت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، على مستوى المحافظة على 183 منشأة، وذلك فى إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظًا على صحتهم.