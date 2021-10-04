منهم 5 من ذوى الإعاقة.. تعيين 1.255 شابا فى قنا

وأشار سعفان، إلى أن مديرية القوى العاملة بقنا، صرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعيًا بإجمالى 129 ألف جنيه، لـ55 عاملاً، وصرف 94 ألفًا و230 جنيها للرعاية الصحية لـ551 عاملًا من المسجلين بالمديرية.
جاء ذلك فى تقرير تلقاه الوزير، من حسام طلبة مدير المديرية عن إنجازاتها خلال أغسطس الماضي، أشار فيه إلى أنه تم التفتيش العمالى على 602 منشأة، وأسفر عن تحرير 56 محضرًا عماليًا، من خلال مفتشى العمل، فضلاً عن تلقى 13 شكوى عمالية، وتم تسوية 4 منها وديًا، وتحويل 3 شكاوى منها للقضاء، وتبقت 6 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.
كما فتشت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، على مستوى المحافظة على 183 منشأة، وذلك فى إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظًا على صحتهم.
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