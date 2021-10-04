«الوطنية للأشخاص ذوى الإعاقة» تنظم ندوة آفاق الطباعة ثلاثية الأبعاد

جدة - نرمين السيد - وتأتى الندوة ضمن سلسلة الفعاليات التى تنظمها الأكاديمية فى إطار البرنامج التوعوى بالتكنولوجيا المساعدة، الذى يهدف إلى دعم الأشخاص ذوى الإعاقة وتمكينهم، تحت شعار "أفكار بقدرات خاصة". وتهدف الندوة إلى توضيح الجوانب الرئيسية لتكنولوجيات الطباعة ثلاثية الأبعاد ومناقشة عدد من استخداماتها الهامة النافعة للبشرية بشكل عام وللأشخاص ذوى الإعاقة بشكل خاص. وسيتم أيضا عرض نماذج من التكنولوجيات المساعدة التى تم تصميمها باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد. وسيشارك فى الندوة مجموعة من الخبراء والمتحدثين المتميزين، وتستهدف الأشخاص ذوى الإعاقة ومقدمى الرعاية لهم والمطورين والباحثين المهتمين بالاستخدام الفعال للتكنولوجيا الحديثة فى تمكين ذوى الإعاقة. للتسجيل لحضور الندوة يرجى الضغط هنا

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