استعدادا لبدء الدراسة.. تكثيف تطعيم الطلاب والأساتذة بجامعة القاهرة

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عمداء الكليات بتكثيف حملات التطعيم للطلاب والأساتذة والعاملين خلال الأسبوع الجارى واستكمال التطعيم فى الكليات والانتهاء من طباعة اثبات التطعيم قبل بدء العام الدراسى الجديد لاستقبال الطلاب بدون زحام فى أول أيام الدراسة حفاظا على سلامة جميع المشاركين فى العملية التعليمية.





وناشد رئيس جامعة القاهرة، الطلاب سرعة الحصول على اللقاح والاستفادة من التيسيرات الجديدة التى وفرتها وزارة الصحة والسكان فى التسجيل والتطعيم الفورى للطلاب فى أقرب مركز تطعيم من أى مكان بجميع محافظات الجمهورية، ومراكز الشباب التى وفرتها الوزارة لتسريع عملية التطعيمات لطلاب الجامعات بهدف الوصول للمستهدف قبل بداية العام الدراسى الجديد المقرر له السبت الموافق 9 أكتوبر.

وحذر رئيس جامعة القاهرة، من التهاون فى عدم الحصول على اللقاح، مؤكدا أن اللقاحات تهدف إلى التحصين بلقاح آمن وفعال لتقليل فرص الإصابة بعدوى COVID-19 بما يساهم فى استعادة الحياة الطبيعية وانتظام العملية التعليمية وعودة العديد من الأنشطة.

وأكد الدكتور الخشت، أن دخول الحرم الجامعى أو التسكين بالمدن الجامعية سيقتصر على الذين تلقوا التطعيم فقط، مشيرا إلى أن هناك قطاعا كبيرامن الطلاب يقبل للحصول على التطعيم وأن المعدل اليومى للتطعيم بالجامعة فى تزايد.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة بدأت فور تلقيها توجيهات رئيس الجمهورية بالاستعداد والتجهيز لحملة تطعيم طلاب الجامعة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الصحة والسكان، وتم تخصيص 19 عيادة داخل الحرم الجامعى وخارجه لتطعيم الطلاب، فى المدينة الجامعية، ومستشفى الطلبة وفى كليات: الحقوق، والتجارة، والآداب، وسياسة واقتصاد، ودار العلوم، والآثار، والعلوم، والتخطيط الإقليمى والعمرانى، ورياض الأطفال، والعلاج الطبيعى، والحاسبات والذكاء الاصطناعى، والهندسة، والزراعة، والطب البيطرى، والطب البشرى، والصيدلة، وطب الأسنان.