وأضاف عبدالعاطى، خلال لقائه مع المهندس محمود السعدى مستشار الوزارة لشؤون إدارة المياه، والمهندس عبداللطيف خالد مستشار الوزارة، لمتابعة تنفيذ مشروعات الرى الحديث، أنه تم حتى تاريخه طرح 15 عقدًا لتأهيل المساقى بمحافظات "القليوبية - الدقهلية - المنوفية – الإسكندرية - الفيوم – أسيوط" بإجمالى 557 مسقى بأطوال 466 كم، وتم الانتهاء من التنفيذ فى 25 كم، وجارى التنفيذ فى باقى الأطوال.
وأوضح أنه تم تحقيق التحول لنظم الرى الحديث فى زمام 489 ألف فدان، ضمن خطة تحديث نظم الرى فى نحو مليون فدان بالاشتراك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
يذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الرى والزراعة والمالية والبنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى المصرى بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفنى والمالى اللازم لتحديث منظومة الرى من خلال تأهيل المساقى وإستخدام نظم الرى الحديث.
كما تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقى والتحول للرى الحديث، بحضور ممثلى وزارتى الرى والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرى: الانتهاء من تأهيل 2.755 كم ترع حتى الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.