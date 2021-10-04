الرى: الانتهاء من تأهيل 2.755 كم ترع حتى الآن

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، إن المشروع القومى لتأهيل الترع يستهدف تأهيل ترع بأطوال 20 ألف كم، مؤكدًا أنه تم بالفعل الانتهاء من تأهيل 2.755 كم.





وأضاف عبدالعاطى، خلال لقائه مع المهندس محمود السعدى مستشار الوزارة لشؤون إدارة المياه، والمهندس عبداللطيف خالد مستشار الوزارة، لمتابعة تنفيذ مشروعات الرى الحديث، أنه تم حتى تاريخه طرح 15 عقدًا لتأهيل المساقى بمحافظات "القليوبية - الدقهلية - المنوفية – الإسكندرية - الفيوم – أسيوط" بإجمالى 557 مسقى بأطوال 466 كم، وتم الانتهاء من التنفيذ فى 25 كم، وجارى التنفيذ فى باقى الأطوال.

وأوضح أنه تم تحقيق التحول لنظم الرى الحديث فى زمام 489 ألف فدان، ضمن خطة تحديث نظم الرى فى نحو مليون فدان بالاشتراك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

يذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الرى والزراعة والمالية والبنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى المصرى بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفنى والمالى اللازم لتحديث منظومة الرى من خلال تأهيل المساقى وإستخدام نظم الرى الحديث.

كما تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقى والتحول للرى الحديث، بحضور ممثلى وزارتى الرى والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية.