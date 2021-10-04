تحويل 2.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن.. أسماء

جدة - نرمين السيد - قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، تحويل 2.1 مليون جنيه مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 98 عامل مصرى غادروا عمان نهائيا.





وقال الوزير، فى بيان، اليوم الإثنين، إن المستحقات بلغت 135 ألفًا و057 دولارًا، أى ما يعادل 2 مليون و118 ألف جنيه مصرى تقريبا، ويتواصل المكتب تباعًا مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة المغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن، ناشد فيه الملحق العمالى جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى مراجعة الأسماء، على موقع وزارة القوى العاملةwww.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "فيسبوك" للسفارة المصرية بالأردن، للاستعلام عن الأسماء، وفى حال إذا كان الاسم موجودًا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فور.

وأكد الملحق العمالى بالأردن، أنه سيتم التنسيق والتجهيز لأرسال باقى الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.