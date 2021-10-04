محـافظ المنوفية ورئيس الجامعة يستقبلان وزير التعليم العالي والبحث العلمى لإفتتاح عدداً...

استقبل منذ قليل ، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية ، الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ببرج المنوفية السياحى وبحضور الأستاذ محمد موسي نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة ونواب رئيس الجامعة ولفيف من قيادات الجامعة.

تأتي تلك الزيارة علي هامش إفتتاح عدداً من المنشآت الجامعية الجديدة بجامعة المنوفية العريقة والتى تعد من أهم الجامعات المصرية ، حيث سيتم اليوم الإثنين إفتتاح كلية طب الأسنان وكلية الذكاء الإصطناعي ومركز القياس والتقويم وكذا زيارة تفقدية للجامعة الأهلية بطوخ طنبشا.

هذا وقد رحب محافظ المنوفية بوزير التعليم العالى على أرض المحافظة ومشيداً بجهود الوزارة المضنية التي تقوم بها والمبنية على تشجيع التعليم والبحث العلمى والإبتكار من خلال وضع إستراتيجيات حديثة للتعليم العالي لتأهيل الشباب والدفع بالكوادر المؤهلة لمواكبة تطورات العصر التكنولوجى الحديث ، فضلاً عن إيجاد تعليم فنى وتكنولوجى على مستوى عال من الإحترافية للمساهمة فى تخريج جيل مؤهل لسوق العمل.

كما تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة وعرض لآخر المستجدات للمشروعات التعليمية الجاري تنفيذها بالمحافظة ، وذلك في إطار دعم الدولة المصرية للنهوض والإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.