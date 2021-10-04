القوى العاملة توفر 224 فرصة عمل للمصريين راغبى نقل الكفالة بجدة

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في توفير 224 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة علي مهن حداد ونجار مسلح ، وبناء ، ومليس محارة، ودهان ، ومراقبين حدادين مسلح، ومراقبين نجارين مسلح وتشطيبات ، ومراقبين مليس ومحارة ، ومراقبين بناء بالمملكة بجدة ، وتحدد الرواتب بعد المقابلة الشخصية ،ومزايا أخرى .

وبتوجيه من الملحق العمالي وليد عبدالرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، تفاوض الملحق العمالي عبدالحليم محمود لبيب مع شركة أكون الدولية المحدودة بالمملكة بجدة علي عدد من المهن المتوفرة بالشركة .

وأوضح الملحق العمالي عبدالحليم محمود أن فرص العمل المتوافرة 60 حداد مسلح ، و60 نجار مسلح ، و30 بناء (بلوك وطوب وجبس بورد وبلاستر) و30 مليس محارة ، و20 دهان ، و6 مراقبين حدادين مسلح ، و6 مراقبين نجارين مسلح وتشطيبات ، و6 مراقبين مليس ومحارة ، و6 مراقبين بناء.

وقال : إن الأجور تحدد بعد المقابلة الشخصية ، ويتم نقل الكفالة علي الفور ، ويوجد سكن ومواصلات وإعاشة ، التواصل وارسال السيرة الذاتية علي الأميل التالي :[email protected]

جاء ذلك بتقرير من مكتب التمثيل العمالي بجدة في إطار الجهود المبذولة من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة علي شركات أخرى.