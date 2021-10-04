التعليم تنتهى اليوم من استقبال تظلمات طلاب الثانوية على نتيجة الدور الثانى

تنتهى اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التقدم من استقبال طلبات اطلاع طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم فى امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة2021- الدور الثاني، حيث أتاحت الوزارة للطلاب تقديم طلبات تظلم اعتبارا من السبت الماضى 2 أكتوبر وحتى اليوم الإثنين 4 من نفس الشهر، مقابل رسم قدرة 300 جنيه للمادة الواحدة أسوة بتظلمات نتيجة الثانوية العامة للدور الأول.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه يحق للطالب التقدم بطلب للتضرر من نتائجه فى المواد التي أدى فيها الامتحان بالدور الثانى فقط بشرط أن يكون من الطلاب الراسبين أو المؤجلين من الدور الأول بالدرجة الفعلية، ولا يحق للطالب الذى تقدم لامتحان الدور الثانى بقواعد وشروط الدور الثانى ونجح التقدم بتظلم من نتيجته فى المواد التي أدى فيها الامتحان فى الدور الثاني.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بعد سداد الطالب المبلغ المحدد على المادة الواحدة التى يرغب الطالب فى التظلم منها عليه الدخول على موقع الوزارة وتسجيل طلب التظلم سواء فى مادة أو أكثر مع متابعة الموقع بشكل شبه يومى لمعرفة موعد ومكان الإطلاع على كراسة البابل شيت وكذلك الإطلاع على نتيجة التظلم.
وتابعت الوزارة يمكن للطالب تقديم طلب التظلم على نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني من خلال الرابط التالى" https://tazalom.emis.gov.eg/
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