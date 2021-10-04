/654273/لـ-البلوجر-واليوتيوبرز-خطوات-فتح-ملف-ضريبي

– على كل من يمارس نشاط تجارى أو غير تجارى (مهنى ) من خلال مواقع التواصل الاجتماعى التوجه لمأمورية ضرائب الدخل الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للتسجيل.

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية:" إنه تم إتاحة فتح الملفات الضريبية لمزاولى نشاط التجارة الالكترونية بعنوان الإقامة مع تقديم صورة عقد الايجار أو التمليك مع ايصال مرافق حديث، وذلك فى إطار التيسيرات التى تقدمها المصلحة لمزاولى نشاط التجارة الإلكترونية للتسجيل بالمصلحة، لافتًا إلى متابعة وزارة المالية لجهود مصلحة الضرائب لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية.

لـ البلوجر واليوتيوبرز.. خطوات فتح ملف ضريبي

كما أشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه سيتم تحديد من يقوم بها (المنصات الإلكترونية) لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، ولاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وعن الموقف الضريبى للشركات التى تمارس نشاط التجارة الالكترونية، أوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بالنسبة للضريبة على الدخل فإن جميع الأفراد أو الشركات، التى تمارس نشاطًا تجاريًٍا أو غير تجاري ( أنشطة المهن الحرة ) سواء عبر المنصات الالكترونية أو التجارة بشكلها التقليدى تخضع للضريبة على الدخل طبقا للقانون 91 لسنة 2005، ويجب عليها التسجيل لدى المصلحة والإقرار عن إيراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، لافتاً إلى أنه على كل من يمارس نشاط تجارى أو غير تجارى ( مهنى ) من خلال مواقع التواصل الاجتماعى التوجه لمأمورية ضرائب الدخل الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للتسجيل.

مصلحة الضرائب تحدد خطوات تسجيل المواقع الإلكترونية

وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة قال عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أنه وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ، فإن الشركات التى تمارس نشاط بيع سلع عامة أو اداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم أعمالها 500 ألف جنية سنويا توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة و تحصيل و توريد الضريبة بالفئة العامة للمامورية المختصة، كما أن الأفراد والشركات التى تقوم بتقديم خدمات مهنية وإستشارية يتوجب عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط وتحصيل وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10%.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن الشركات التى تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع و خدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة، أوالخدمة المؤداه التى نص عليها القانون.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية:” الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى ( البلوجرز – اليوتيوبرز ) عليهم التوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط ( دخل ) لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة. وقال عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب:” إنه في حالة وجود اي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني، [email protected]

وأشار إلى أنه من الضرورى التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونيه بمصلحة الضرائب المصرية الكائن فى برج المحمودية - أوتوستراد المعادى - صقر قريش _ الدور الأرضى.