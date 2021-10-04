سامح حسين يجتمع بسارة درزاوى في مسرحية «حلم جميل»..تعرف على موعد عرضها

/654267/سامح-حسين-يجتمع-بسارة-درزاوى-في-مسرحية-حلم-جميلتعرف-على-موعد-عرضها

يتعاون كلا من الفنان المتألق في الأعمال المسرحية سامح حسين، بنجمة مسرح مصر الشهيرة سارة درزاوي، في عمل مسرحي كوميدي جديد بعنوان «حلم جميل» من المقرر طرحه قريبا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسرحية حلم جميل لسامح حسين

سامح حسين يروج لمسرحيته حلم جميل

ورج سامح حسين لمسرحيته الجديدة «حلم جميل» من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، اذ نشر البوستر الدعائي للمسرحية وعلق عليها قائلا: “قريبا إن شاء الله المسرحية الكوميدية حلم جميل، إنتاج المسرح الكوميدي على المسرح العائم بالمنيا”.

تفاصيل مسرحية “حلم جميل”

مسرحية “حلم جميل” من تأليف طارق رمضان، وبطولة سامح حسين، سارة درزاوي، عزت زين، أحمد عبدالهادي، رشا فؤاد، وجلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدي، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، موسيقى هشام جبر، أغاني طارق علي، ومن إخراج إسلام إمام.

سامح حسين يتألق بمسرحية المتفائل

يذكر أن آخر أعمال سامح حسين المسرحية، العرض المسرحي "المتفائل" المأخوذ عن رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، ويشاركه البطولة: سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي، ومجموعة من شباب المسرح القومي.

أخر أعمال تامر حسين السينمائية

أما عن أعماله السينمائية، كانت فيلم "عيش حياتك"، الذي عُرِضَ في فبراير 2020، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، حول “إبراهيم” الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، وكذلك حياته بالروتينية الشديدة، ومن خلال حملة دعاية تقوم بها الشركة التي يعمل بها؛ يسافر “إبراهيم”، وزميلته "داليا"؛ لتصوير حملة إعلانية باسم "عيش حياتك"، وكل ذلك بسبب رغبته في جعل ابنه (آدم) يحبه؛ لأنه أصبح يحب زوج طليقته أكثر منه.

الفيلم من تأليف وسام حامد، وإخراج تامر بسيوني، وشارك سامح حسين في بطولته، كل من: “ساندي، إدوارد، سامية الطرابلسي، مها أبوعوف، أحمد حلاوة، أحمد التهامي.

سامح حسين بعيد زواجه رقم 11

وكان قد احتفل سامح حسين اختفل بمرور 11 عاما على زواجه من السيدة وسام حامد، ونشر حسين، صورة له مع زوجته عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحمد لله.. عيد جوازنا الـ 11 .. كل لحظة وانتي أجمل وأطيب وأغلى (وسام ) في حياتي.. يا رب العمر كله وانتي معايا وحبيبتي".