/654270/حفيد-النقشبندي-يهاجم-مروان-بابلو-بعد-تحريف-إبتهال-مولاي-سمحت-لنفسك-ازاي

هاجم حفيد النقشبندي، مطرب الراب الشهير مروان بابلو بعد أن استضاف رابر أخر في أولى حفلاته بعد عودته للساحة الفنية، والذي تسبب في خلق أزمة عريمة له بعدما غير ابتهال النقشبندي «مولاي إني ببابك» إلى «مروان إني ببابك قد بسطت يدي».

دوت الخليج يرصد أول تعليق من حفيد النقشبندي على ابتهال مولاي

حفيد النقشبندي يهاجم مروان بابلو

وقال أحمد ممدوح، حفيد النقشبندي في أول تعليق له بعد الأزمة خلال مداخلة ببرنامج «90 دقيقة»: «مستاء من تحريف كلمات الابتهال أنا وكل العائلة، ولا يجب السكوت على هذا الأمر».

وأضاف: «سيد النقشبندي قيمة وقامة في العالم العربي والإسلامي، ولا يجب تحريف ابتهال من أشهر الابتهالات الموجودة في العالم حتى أن تقوم الساعة».

حفيد النقشبندي يطالب بوقف مروان بابلو

وناشد حفيد النقشبندي الجهات المعنية بوقفة مع أي شخص يحرف من تراث النقشبندي، مشيرا إلى أن الأسرة ستلجأ لمقاضاة مروان بابلو، فقال: “«أناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بحقوق الأداء العلني والملكية والفكرية للشيخ سيد النقشبندي لأنه قيمة وقامة كبيرة».

واستكمل احمد ممدوح، متعجبا من موقف مروان بابلو: «أقول لـ مروان بابلو إزاي تسمح لنفسك ولجيلك أنك تحرف أي كلمة من هذا التراث، الموهوب يعتمد على فنياته ولا يعتمد على تحريف تراث الآخرين».

الرابر شب جديد وتسببه في أزمة لـ مروان بابلو

الجدير بالذكر أن سبب الأزمة الحقيقي هو رابر الفلسطيني يدعى شب جديد لحملة اتهمه الجمهور بالإلحاد وذلك بعدما غير ابتهال النقشبندي «مولاي إني ببابك» إلى «مروان إني ببابك قد بسطت يدي»، مطالبين ضرورة إقالة من مصر.

وتحول موقع تويتر إلى ساحة واسعة للانتقادات اللاذعة للمطرب الذي أشار إلى مروان بابلو بدلًا من المولى، متهميه بالإلحاد بشكل علني، وجاءت التعليقات على النحو الآتي: «شب جديد بحفلة مصر غنالهم مروان اني وقفت ببابك يا مروان قصده عن مروان بابلو وشكله جاب العيد»، «شامة ريحة منع شب جديد من دخول مصر»، «شاب جديد كَفَرْ تلت مرات في الحفلة اليوم»، وأيضًا، «يجدعان في ناس فعلا فاكرة شاب جديد كان بيتريق ع القرآن ومش واخدين بالهم إنها أغنية أساسا»، «حاسس إن شب جديد ألحد انهارده».

حفل مروان بابلو بالمنارة

وكان قد أحيا مروان بابلو مساء أمس حفلًا في مركز المنارة آرينا في القاهرة الجديدة، وذلك بعد غيابه عاما عن إقامة الحفلات وقرار اعتزاله، وشاركه في الحفل عدد من مطربين الراب الفلسطينيين، منهم الناظر وشب جديد وضبور من شركة بلاتنم، من تنظيم خالد أمين باك بيتس بالتعاون مع بيزمنت ريكوردز.