اليوم.. قطع الكهرباء عن 10 مناطق فى الإسكندرية والساحل الشمالى

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان صادر عن الشركة، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من الساعة التاسعة صباح اليوم وحتى الثانية عشر مساء هى: - الطابية "طريق على ماهر". - الرأس السوداء "بجوار الملاحة". - لوران "شارع نور الهدى". - السيوف "المساكن". - الإبراهيمية "شارع طيبة". - الحضرة الجديدة "خلف الإزالة". - المنشية "سوق راتب". - برج العرب "غرب المطار – نجع البالط". - مرغم "السويدية". - الساحل الشمالى "مراقيا".

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