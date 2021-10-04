صور.. محافظ المنوفية يستقبل وزير التعليم العالى لافتتاح منشآت جديدة

جدة - نرمين السيد - استقبل إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، اليوم الإثنين، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ببرج المنوفية السياحى وبحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة ونواب رئيس الجامعة ولفيف من قيادات الجامعة.





وتأتى تلك الزيارة على هامش افتتاح عدد من المنشآت الجامعية الجديدة بجامعة المنوفية العريقة والتى تعد من أهم الجامعات المصرية، إذ سيتم اليوم الإثنين، افتتاح كلية طب الأسنان وكلية الذكاء الإصطناعى ومركز القياس والتقويم وكذا زيارة تفقدية للجامعة الأهلية بطوخ طنبشا.

ورحب محافظ المنوفية بوزير التعليم العالى على أرض المحافظة ومشيدا بجهود الوزارة المضنية التى تقوم بها والمبنية على تشجيع التعليم والبحث العلمى والإبتكار من خلال وضع إستراتيجيات حديثة للتعليم العالى لتأهيل الشباب والدفع بالكوادر المؤهلة لمواكبة تطورات العصر التكنولوجى الحديث، فضلا عن إيجاد تعليم فنى وتكنولوجى على مستوى عال من الاحترافية للمساهمة فى تخريج جيل مؤهل لسوق العمل.

كما تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة وعرض لآخر المستجدات للمشروعات التعليمية الجارى تنفيذها بالمحافظة، وذلك فى إطار دعم الدولة المصرية للنهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

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