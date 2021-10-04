الحكومة تنفى زيادة مصروفات المدن الجامعية بنسبة 600%

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن زيادة مصروفات المدن الجامعية للعام الجامعى الجديد 2021-2022 بنسبة 600%.





وتواصل المركز مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة مصروفات المدن الجامعية للعام الجامعى الجديد 2021/2022 بنسبة 600%، وأن مصروفات المدن الجامعية بمختلف الجامعات كما هى دون تطبيق أى زيادات عليها.

وأوضحت الوزارة أنه فى حال تطبيق أى زيادات فى مصروفات المدن الجامعية ستكون طفيفة وفق المعدلات الطبيعية للزيادات، مشيرة إلى تقديم الدعم الكامل للطلاب غير القادرين على تسديد الرسوم من خلال صندوق التكافل الاجتماعى بمختلف الجامعات الحكومية، والمنوط به بحث الحالة الاجتماعية للطلاب غير القادرين، مع تقديم كل سبل الدعم لهم.

وشددت على جاهزية واستعداد كل المدن الجامعية بكامل طاقتها لاستقبال الطلاب القدامى والجدد المغتربين والوافدين المقبولين فى العام الجامعى الجديد، بعد الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والتجهيزات الخاصة بالمبانى والمرافق والمطاعم.

وفى سياق متصل، يتم توفير كل احتياجات مبانِ المدن الجامعية، من خلال تطوير البنية الأساسية، وتوفير كل وسائل الإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين، مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية، وضمان التباعد الاجتماعى بين الطلاب، ومنع التجمعات الطلابية، وتنفيذ عمليات التعقيم المستمرة، إلى جانب توفير أدوات التعقيم والنظافة بجميع المدن، وتقديم الوجبات الغذائية المغلفة للطلاب.

كما جارٍ العمل حالياً على تطعيم الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والخاصة بلقاح فيروس كورونا قبل بدء العام الدراسى الجديد، لضمان انتظام العملية التعليمية، إذ تم توفير نقاط ومنافذ للتطعيم بالجامعات المصرية، ويتم التأكد من قيام الفئات المستهدفة من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالتسجيل على الموقع الإلكترونى الخاص بوزارة الصحة والسكان لتلقى اللقاحات، أو القيام بالتسجيل لهم أثناء تواجدهم بالجامعة، ثم حصولهم على الموافقة المستنيرة للتطعيم، وعليه يتم تقديم التطعيم لهم من خلال فريق طبى متخصص.