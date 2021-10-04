محافظ المنيا: إزالة 54 حالة تعد على أملاك الدولة فى ملوى

جدة - نرمين السيد - قال أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة، تواصل تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات بالبناء والزراعة، على أراضى أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية، من جهات الولاية، والوحدات المحلية، ومديرية الأمن، وكل الجهات المعنية، وذلك بهدف القضاء على كل أشكال التعديات بالبناء المخالف، والتعديات على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، والتصدى بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية فى المهد، وتحرير محاضر، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.





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