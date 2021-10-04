وزير التعليم العالى يبحث التعاون فى تدريب المتخصصين بالسكك الحديدية

جدة - نرمين السيد - وأكد خالد عبدالغفار خلال الاجتماع على ترحيبه بالوفد الألمانى مشيرا إلى اهتمام الدولة بالتعليم الفنى والتكنولوجى، مضيفا أن مصر تتخذ من ألمانيا نموذجا ملهما فى الاهتمام بهذا النوع من التعليم، الذى يمثل قاطرة التنمية لأى دولة، مؤكدا على السعى للاستفادة من الخبرة الألمانية فى هذا المجال.

واستعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى خطوات الوزارة خلال الفترة الماضية لدعم التعليم الفنى والتكنولوجى، إذ تم إنشاء 3 جامعات تكنولوجية بدأت الدراسة بها فعليا فى (القاهرة الجديدة وقويسنا وبنى سويف)، وجار العمل فى إنشاء 7 جامعات جديدة فى (شرق بورسعيد، و6 أكتوبر، وبرج العرب، الأقصر الجديدة، أسيوط، سمنود، المنصورة)، مشيرا إلى حرص الوزارة على دعم تجربة التعليم الفنى والتكنولوجى من خلال عقد اتفاقيات الشراكة مع المؤسسات الدولية ذات السمعة المتميزة، وتحقيق التعاون والتكامل مع الجهات الصناعية والقطاع الخاص، لتصميم برامج دراسية تلبى احتياجات سوق العمل وتراعى المواصفات العالمية الحديثة وتوفير تدريب عملى مستمر للطلاب لتأهيلهم للعمل بعد التخرج.



وأكد د. عبدالغفار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة الاهتمام بالجوانب الفنية وتطوير الموارد البشرية العاملة فى المشروعات الجديدة، ومن هنا يأتى حرص الوزارة على توفير برامج دراسية متطورة تخدم النهضة التى تشهدها مصر فى مختلف المجالات، وتوفير تدريب وتأهيل عالى المستوى للخريجين وخاصة خريجى التعليم الفنى والتكنولوجى.

وأشار الوزير إلى حجم الاستثمار الكبير الذى قامت به الدولة فى مجال النقل مؤخرا، لافتا إلى المكانة المتميزة لأكاديمية Deutche Bahns فى تقديم الاستشارات التدريبية فى مجال السكك الحديدية، وتطلعه لعقد تعاون مع الأكاديمية يثمر عن إنشاء برامج دراسية، ومشروعات بحثية، وخطط تدريبية مشتركة، تساهم فى دعم هذا القطاع ورفع مستوى العاملين فيه، وتحقق طموحات الدولة فى النهضة بهذا القطاع الحيوى.

وناقش الاجتماع سبل التعاون المشترك بين الوزارة ممثلة فى منظومة الجامعات التكنولوجية مع أكاديمية Deutche Bahns ومؤسسة السويدى، فى تقديم برامج تدريبية فى مجال السكك الحديدية، ونقل الخبرة الألمانية فى هذا المجال، وكذلك تطوير برنامج السكك الحديدية، المقرر تدريسه اعتبارا من العام الدراسى القادم بالجامعات التكنولوجية؛ لتلبية احتياجات هذا القطاع من الفنيين المهرة.

وقدم الوزير الدعوة لممثلى الأكاديمية لزيارة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية كنموذج لهذا النوع من الجامعات، والإطلاع على مستوى المنشآت والمعامل المتطورة، وإبداء المشورة الفنية لتطوير العمل بها.

وأعرب هيكو شولز المدير الدولى للأكاديمية عن ترحيب بلاده بالتعاون الدائم مع مصر، مشيدا بالخطوات التى اتخذتها مصر مؤخرا لتطوير التعليم الفنى والتكنولوجى، وأكد إعجابه الشديد بأن مصر تتخذ المسار الصحيح للتطوير بالاهتمام برفع كفاءة وتدريب العنصر البشرى والتركيز على بناء القدرات، مشيرا إلى أن ذلك هو الطريق الأمثل للوصول لمؤسسات ناجحة.

وقدم شولز عرضا لامكانات أكاديمية Deutche Bahns حيث تقدم 3 آلاف برنامج تدريبى ويلتحق بها أكثر من 270 ألف متدرب حول العالم وتعمل فى حوالى 30 دولة، وتقدم برامج تدريبية فى مجال النقل وأنظمة المترو وتشمل تخصصات (أنظمة تكنولوجيا المعلومات، ونقل الحافلات، وإدارة وتخطيط النقل، والسلامة)، وتقدم الأكاديمية برامج تدريب تفصيلية لكل من العاملين والفنيين والمهندسين والمديرين، إلى جانب تدريب المدربين، وتمنح شهادات معتمدة دوليا ودرجات دراسات عليا فى مجال إدارة السكك الحديدية وأنظمة المترو.

وأشاد د. مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكك الحديدية باللقاء نظرا لأهميته فى تحقيق تعاون بناء لخدمة مجال السكك الحديدية وتوفير تدريب يشمل جميع العناصر البشرية بهذا المجال الحيوى، بداية من العامل والمهندس وحتى المديرين، مشيرا إلى استكمال المحادثات مع الجانب الألمانى حتى إتمام الاتفاق النهائى.

وأشار المهندس مدحت ماهر الرئيس التنفيذى لمؤسسة السويدى إلى أن هذا التعاون يستكمل الاتفاقات بين المؤسسة ومنظومة الجامعات التكنولوجية، التى تفتح مسارات جديدة فى التعليم تخدم سوق العمل بتوفير خريجين مؤهلين على أعلى مستوى، بما ينعكس على رفع مستوى الصناعة المصرية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، كما ناقش الاجتماع التعاون بين الوزارة ومؤسسة السويدى، لفتح 10 جامعات تكنولوجية جديدة.

شارك فى الاجتماع، د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، د. أنور اسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، د. أحمد الحيوى مستشار الوزير للتعليم الفنى وأمين صندوق تطوير التعليم، د. مصطفى أبوالمكارم رئيس هيئة السكك الحديدية، ومن الجانب الألمانى، هيكو شولز المدير الدولى لأكاديمية Deutche Bahns، يوسف خليفة المدير التنفيذى للشرق الأدنى والأوسط للأكاديمية، خالد مرسى المدير التنفيذى للأكاديمية، ومن مؤسسة السويدى المهندس مدحت ماهر الرئيس التنفيذى لشركة السويدى T&D، وإيهاب سلامة الرئيس التنفيذى لمؤسسة السويدى Education، حنان الريحانى الرئيس التنفيذى لأكاديمية السويدى، ومن هيئة السكك الحديدية د. محمد حسين نائب رئيس الهيئة لقطاع الموارد البشرية، المهندس هانى زكى رئيس قطاع المشروعات.