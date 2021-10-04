إزالة 54 حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة بمركز ملوي بالمنيا ضمن...

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة، تواصل تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات بالبناء والزراعة، على أراضي أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية، من جهات الولاية، والوحدات المحلية، ومديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف، والتعديات علي الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية في المهد، وتحرير محاضر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي 54 حالة إزالة لتعديات علي أملاك الدولة، منها 47 حالة بمساحة 1062متر مربع، علي أرض أملاك دولة ولاية الري بقرية الريرمون، و 7 حالات تعدى ببناء مدافن على مخر السيل بقرية الشيخ عبادة، التابعة لمجلس قروي الروضة بمساحة 1500متر مربع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
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