يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة درجات الحرارة فى المحافظات، وما أن استمرت حرارة الجو مرتفعة، لتحديد أوقات الخروج المناسبة وما إلى ذلك.

دوت الخليج

ارتفاع نسبي فى درجات الحرارة اليوم

ووفقًا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة فى الانخفاض، غدًا الإثنين، وتكون أعلى درجة حرارة فى مصر للعظمي غدًا 35ْ بينما تكون أقل درجة حرارة للصغري 14ْ.

هذا ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة مرتفعة فى أغلب المحافظات بجنوب الصعيد، وأيضًا معتدل نسبيًا على السواحل الشمالية.

ارتفاع نسبي فى درجات الحرارة والقاهرة 30

ومن المرتقب أيضًا أن يكون الجو مائل للحرارة فى الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد وكذلك القاهرة الكبرى، ويتوقع أن يكون الطقس ليلاً لطيفًا علي جميع أنحاء مصر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا تعرض البحر الأحمر بين الاضطراب والاعتدال والموج يتراوح بين مترين ومترين ونصف، واتجاه الرياح شمالي غربي.

هذا وتتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطرق المتجهة من وإلي وسط سيناء والسواحل الشمالية ومدن القناة والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

ونرصد فى التقرير التالي درجات الحرارة فى المحافظات:-

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تكون درجة الحرارة غدًا فى القاهرة المتوقعة للعظمي 30ْ، والصغري 20ْ.

وتكون درجة الحرارة فى الإسكندرية غدًا للعظمي 27ْ والصغري 21ْ.

تكون أعلي درجة حرارة فى مصر غدًا 35 درجة للعظمي، وتكون فى أسوان وإدفو.

وتكون أقل درجة حرارة للصغري 14 درجة فى كاترين، بينما تكون أعلي درجة حرارة للصغري 25ْ فى شرم الشيخ ومرسي علم ونويبع.

وتستطيع معرفة درجة الحرارة المتوقعة فى موقعك غدًا للعظمي والصغري من الجدول التالي الذى أعدته هيئة الأرصاد الجوية.