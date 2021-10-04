/654285/محافظ-البحيرة-يرسل-برقية-تهنئة-للسيد-الرئيس-بمناسبة-ذكرى-إنتصارات-أكتوبر-المجيدة

"فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. يسعدني أن أغتنم هذه المناسبة وأن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة البحيرة وقياداتها السياسية والشعبية والتنفيذية، بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة التي أعادت للشعب المصري أرضه وعزته وكرامته، والتى ستظل إنجازاً وطنياً بطولياً ورمزاً للفخر والإعتزاز لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل والذي خاض فيها الجيش المصري أكبر ملحمة إنتصارات حربية وكتبوا أنصع الصفحات في التاريخ . لتؤكد دائما أن رجال قواتنا المسلحة هم الدرع الواقي لمصرنا الغالية

محافظ البحيرة يرسل برقية تهنئة للسيد الرئيس بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة

داعين الله أن ينعم على مصرنا بالأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتكم الرشيدة وأن يوفقكم الله في تحقيق ما تصبون إليه من رفعة و إزدهار وتقدم لمصرنا الغالية

وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بقيادتكم بخير وسلام" .

محافظ البحيرة يرسل برقية تهنئة للسيد الرئيس بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة

كما أرسل محافظ البحيرة برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والسادة الوزراء وكبار شخصيات الدولة .

كما يتقدم اللواء هشام آمنة بخالص التهنئة للشعب المصرى وأهالي وأبناء البحيرة بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعون لإنتصارات أكتوبر المجيدة داعياً المولي عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والإستقرار والرخاء مشيداً بالدور البطولي لرجال القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر ١٩٧٣ والتي جسدت فيها العسكرية المصرية أروع البطولات والتضحية والفداء .