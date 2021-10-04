/654289/محافظ-بورسعيد--استمرار-أعمال-رصف-الشوارع-بالطبقة-الأسفلتية-صور

أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، عن استمرار أعمال الرصف بالطبقة الاسفلتية خلف منطقة الرحاب بالضواحى، وذلك ضمن خطة رصف الشوارع الداخلية بمنطقة ال 58 عمارة، والتى تقوم بتنفيذها مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

محافظ بورسعيد:حى الضواحى يشهد حاليا طفرة كبيرة في رصف الطرق

وأكد اللواء عادل الغضبان ، أنه تم رصف متخلالات الشوارع خلف مسجد أم القرى بمنطقة الرحاب مشيراً بأن حى الضواحى يشهد حاليا طفرة كبيرة في مجال رصف الطرق والشوارع الرئيسية والداخلية بعدد من مناطق الحى وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة التي يجرى العمل بها حاليا داخل نطاق حي الضواحي ، و جارى العمل حاليا في رصف الطرق والشوارع الداخلية بمنطقة فاطمه الزهراء ضمن خطة التطوير الشاملة للمنطقة كما تم استكمال رصف شارع عبد الرحمن شكرى إلى جانب العديد من الشوارع الأخرى ومنها الرحاب ومصطفى كامل وغيرها.

محافظ بورسعيد: تركيب وإضاءة الأعمدة الديكورية الجديدة بشارع ٢٣ ديسمبر

من جانب آخر أعلن اللواء عادل الغضبان عن تركيب وإضاءة الاعمدة الديكوريه بشارع ٢٣ ديسمبر من ٢٣ يوليو وحتى شارع النصر والتى تأتى فى إطار خطة تطوير وتوسعة عدد من المحاور بمحافظة بورسعيد لتيسير الحركة ومنع الازدحام ، مشيرا أنه تم الانتهاء من تركيب إشارات مرورية بشارع ٢٣ ديسم

وأشار " محافظ بورسعيد " ، إلى أنه يتم عمل تخطيط مرورى بطول الشارع ، مما يعمل على سهولة الحركة ومنع التكدس ، موضحا أن أعمال التطوير بشارع ٢٣ ديسمبر تشمل التوسعة و تأسيس بعض الأماكن و رفع كفاءة وتجميل و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار ودهان واجهات العمارات والمنشٱت و أعمال الرصف و التخطيط و الإرشادات و العلامات المرورية بطول ٣٨٠٠ متر ، ولفت " محافظ بورسعيد " أن شارع ٢٣ ديسمبر يشهد أعمال تطوير على أعلى درجة من الكفاءة بما يتماشى مع التطورات التى تشهدها بورسعيد فى مختلف الأحياء.